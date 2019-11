Kreenis rasvhappevaru võib põhjustada toiduallergiaid

Kasvava lapse organismi arengul on rasvhapetel täita asendamatu roll. Oomega-3-rasvhapete puudus võib lapsel põhjustada immuunsüsteemi nõrgenemist, oluliste toitainete puudust ning sellest tingitult söögiisu kasvu ning kõhukinnisust.

Arvatakse, et sagenenud toiduallergiate ja -talumatuste põhjuseks võib olla just kasulike rasvhapete puudus raseduse ajal. Erinevate uuringute kohaselt saavad rasedad ja imetavad emad vähem kui 18 protsenti lapse tervisele vajalikke oomega-3-rasvhappeid ning tervelt 85 protsendil elanikest esineb oomega-3-rasvhappe puudust.

Toitumisnõustaja Teele Tederi sõnul on olulisim tegur kasulike rasvhapete omavaheline suhe. FOTO: Andres Raudjalg

Toitumisnõustaja Teele Tederi sõnul on kõige olulisem faktor kasulike rasvhapete omavaheline suhe. «Kuna keha ise oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid ei tooda, on oluline need kätte saada toidust. Kui oomega-6-rasvhapet leidub paljudes toiduainetes, sealhulgas teraviljas, lihas, mitmetes piimatoodetes ja munas, siis oomega-3-rasvhappeid on toidus vähe ning rasvhapete õige tasakaal nihkub paigast ära, halvemal juhul läheb immuunsüsteem päris kreeni,» rääkis Teder.

«Normaalseks oomega-6- ja oomega-3-tasakaaluks inimese organismis peetakse 1:3, kuid uuringute kohaselt kipub see Eestis olema 1:25 ning Ameerikas suisa 1:40 oomega-6 kasuks. Korrelatsioonist väljas rasvhapete tasakaal toob endaga kaasa immuunsüsteemi nõrgenemise ning suurendab vastuvõtlikkust haigustele ja põletikele,» lisas Teder.

«Tasakaalu olemasolu või puudumise teadasaamiseks soovitan panna nädala vältel kirja kõik suhu pistetud toiduained ning konsulteerida info põhjal toitumisspetsialisti või perearstiga. Reaalsus on see, et oomega-3 on organismil reeglina puudu ning kõige lihtsamaks nõuandeks on seda toidulisandi näol lisaks võtta,» märkis Teder.

Oma kogemusi jagas ka kolme lapse ema Merle Liivak. FOTO: Andres Raudjalg

Ajakirja EMA peatoimetaja, Kahvli-Ahvi kokakooli looja ja kolme lapse ema Merle Liivak ütles laste toitumise kohta, et kõige tähtsam on säilitada rahu, sest «kõige raskem on lapsel siis, kui ta ema või isa on paanikas, kas ta laps sai nüüd need toitained kätte või mitte.» Mis puudutab meetodit «nui-neljaks-ta-peab-selle-suhu-võtma-alla-neelama-ja-ära-sööma- enne-laua-tagant-ära-ei-saa», siis selle kohta ütleb Merle Liivak, et talle tundub selline «militaarne suhtumine» kõige hullem sellepärast, et niimoodi rikub pikas perspektiivis suhte toiduga ära.