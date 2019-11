Tere hommikust! Mida teha, kui avastad pärast ühiselt veedetud ööd, et su vastne silmarõõm elab koos oma vanematega?

Tõenäoliselt läks teie kohting nii kuumaks, et su kallim lihtsalt ei jõudnud sind ette hoiatada, et tal on majakaaslasi. Veelgi tõenäolisem on, et ta «unustas» sind ette hoiatada, sest lause «muide, ma elan koos vanematega» ei ole just eriline tujutõstja.

Vanematega koos elamisega käib kaasas negatiivne stereotüüp, nagu täiskasvanud inimene, kes seda teeb, on mingit moodi luuser või laisk või saamatu. Eks seegi vasta mõnikord tõele, kuid üha levinumaks põhjuseks vanemate juures elamiseks on lihtsalt rahaline kokkuhoid, kuni on suudetud koguda piisavalt raha kas enda elamispaiga ostmiseks või ka näiteks õppelaenu tagasi maksmiseks. Mis iganes see põhjus ka pole, sinu silmarõõm kindlasti selgitab seda sulle hea meelega, kui küsid seda sõbralikult ega lase tal end hukkamõistetuna tunda. Kuidas saaksid sina aga ootamatu ja pisut piinlikugi olukorra mugavamaks muuta?

Suhteeksperdid soovitavad pärast sellist ootamatut kokkupuudet korraldada üks täitsa sihilik kohtumine kallima vanematega. Kui see väike teetõke ei saa sinu suhtele just saatuslikuks, siis tee ettepanek, et võiksite kõik neljakesi korraks kokku saada, et saaksid end kenasti tutvustada. Tõenäoliselt tahad ju kallimaga edasi kohtuda ning mõnikord ka tema pool olla, seega on edaspidised kohtumised palju meeldivamad, kui tema vanemad oskavad sinuga arvestada.

Kui esmane jää on murtud või ka siis, kui vanemad pole sinu lähemast tundmaõppimisest huvitatud, siis näita oma heatahtlikkust välja sellega, et pead kinni nende reeglitest. Maja on tõenäoliselt nende oma, seega ole parim külaline ja korista enda järelt. Pea kinni ka nende öörahust - kui kallima vanemad lähevad juba näiteks kell 10 õhtul voodisse ning sina jääd ööseks, siis ole vaikselt: ära pauguta ustega ning ära räägi liiga valju häälega. Kui näitad oma käitumisega üles lugupidamist, oled iga kord tagasi oodatud. Isegi, kui kallima vanemad sinuga suhtlemise vastu huvi üles ei näita.