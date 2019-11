«Naistejutud». Miks b*tchid kõige paremad mehed endale rabavad?!

Aga see on vaid osa probleemist. Resting Bitch Face on nähtus, mis kimbutab paljusid naisi (aga mitte kunagi mehi!), meil kästakse pidevalt naeratada ja rõõmus olla... Samas on sel ka omamoodi mündi teine pool - kuidas selline bitšlus suhetesse edasi kandub? Miks on nii palju paare, kus naisosapool on justkui kõigi parameetrite järgi bitch ja ometi mees kummardab maani, et kõik tema heaks ära teha, nagu John filmis «Siin me oleme»?