11 seksi-isiksust - milline oled sina?

Seksuaalterapeut Vanessa Marin on enam kui 15 aasta pikkuse kogemuse põhjal suutnud eristada 11 erinevat seksuaalset isiksusetüüpi. «Inimesed seksivad väga erinevatel põhjustel ja igaühel on oma kindel arusaam heast seksist. Sama oluline kui mõista oma ootusi partnerile ja suhtele on ka mõista seda, mida me seksist tahame,» sõnab Marin.