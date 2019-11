3 märki, mis näitavad, et pead kohe oma šampooni välja vahetama

Kas sa oled üks neist inimestest, kes vahetavad oma šampoonibrändi kohe, kui eelmine otsa saab? Selgub, et see on vale teguviis – juuksed nimelt harjuvad ja hakkavad ootama just teatud koostisaineid, mida nad vajavad. Kuid juuksed võivad ka ühest kindlasti šampoonist väsida.