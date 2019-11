Kas oled tagasihoidlik? Sel juhul hoidu nendest töölõksudest!

1. Harmoonialõks

Kui sa kaldud tagasihoidlikkusele, siis ei hädalda ega kaeble sa tõenäoliselt kuigi tihti, kui sind ebaõiglaselt koheldakse. «Pole hullu,» vaigistad ennast ikka ja jälle. Aga mõnikord tekivad nimelt konfliktid ja siis on parem oma viha ka välja näidata. See ei ole sulle lihtne? Tee siiski proovi. Sest vaid nii saavad teised aru, et nad on valesti käitunud ja võivad seda parandada.