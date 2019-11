Lõpuks ometi! Kaubanduskeskuses T1 avas uksed kauaoodatud kauplus

Inglismaalt pärit bränd Debenhams pakub laia valikut naiste, meeste ja lasterõivaid. Samuti on esindatud kodukaubad, aksessuaarid ja pesu.

«Meie kaupluses on unikaalne segu eksklusiivsetest Inglismaa disainertoodetest ja Debenhamsi kaubamärkidest. Meil on pidevalt laienev bränditoodete valik, millest kindlasti tooks esile kaubamärgi Designers at Debenhams, mille all me müüme maailmakuulsate disainerite rahvusvahelisele turule loodud eksklusiivseid ja stiilseid tooteid. Seda kõike taskukohase hinnaga. Esindatud on ka uuemad brändid nagu näiteks Quiz, Studio 8 ning M&Co, mis toovad klientideni rõivamaailma kõige värskeimaid tuuli,» rääkis Debenhamsi brändijuht Ivars Plaudis-Lasmanis. «Tooteid leidub igale maitsele, vanuseklassile ja vajadusele.»

Ivars Plaudis-Lasmanisi sõnul on T1 Mall of Tallinna asukoht kaupluse jaoks väga hea. «Olles viie aasta jooksul Eesti turgu tundma õppinud, teame, et meie kliendid väärtustavad head ühendust kesklinnaga ja seda, et läheduses asub Tallinna Lennujaam ning tulevikus Rail Baltica ühisterminal. Lisaks headele ühendustele, tagab kliendi lojaalsuse see, et keskuses on mitmekülgne valik brände, heal tasemel ajaveetmise võimalused ja seda kõike avaras, hästi läbimõeldud arhitektuuriga keskuses, mille sarnast Balti riikides ei leia,» rääkis Ivars Plaudis-Lasmanis.