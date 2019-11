Moodne rinnakirurgia: implantaat jõuab rinda läbi süstla või koos inimese enda rasvaga

Ühtaegu nii minevikku kui ka tulevikku vaadanud kongressi ettekannetest räägivad kirurgid dr Ants Viiklepp ja dr Jyri Hukki.

Märksõnaks on ohutus

Christinas Clinicu ülemkirurg dr Viiklepp tõstab konverentsi kõige olulisema märksõnana esile ohutuse. «Tähelepanu keskmes on ohutus. Nii oktoobris toimunud konverentsil kui ka viimastel ISAPSi (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) kongressidel on läbivaks teemaks safety first ehk ohutus ennekõike.»

Nõuded implantaatidele on väga kõrged – näiteks ei tohi need olla tugevalt karestatud pinnaga, kergesti rebeneda jpm. Praktikas on hetkel kõige kehasõbralikumaks lahenduseks siledama, nanotehnoloogilise pinnaga implantaadid.

«Üldine arvamus on, et rinnaoperatsioon on ohutu, kuid esineb üksikuid juhtumeid, mis soovitavad meil olla teatud kaebuste osas väga tähelepanelikud,» selgitab dr Jyri Hukki.

Implantaadi sisestamine kehasse nii, et see patsiendi nahaga kokku ei puutu

Rinnasuurenduse tehnikad liiguvad üha rohkem selles suunas, et implantaat kirurgi kinnaste ja/või patsiendi nahaga kokku ei puutuks – oluliseks trendiks maailmas on muutnud rinnaimplantaadi paigaldamine no-touch süsteemi või «tunneli» abil.

Dr Viiklepp märgib, et see on suur samm edasi kõrgendatud steriilsuse saavutamisel ning no–touch tehnika eeliseks patsiendi seisukohast on lisaks ka lühemad sisselõiked ja armid ning kiirem paranemine. Dr Jyri Hukki ja dr Ants Viiklepp kinnitavad mõlemad, et kindlasti soovitavad nad kõikidele patsientidele just seda meetodit.«

Küsime endalt pidevalt, kuidas saaksime pakkuda oma patsientidele parimat võimalikku teenust – ning no-touch tehnika on kindlasti osa sellest,» selgitab dr Viiklepp. Kongressil ettekandeid kuulates selgus näiteks, et maailmas on palju väga häid kirurge, kes teevad operatsioone ainult no-touch süsteemi kasutades.

Uudisena tuleb detsembris Jaapanis esitlusele nn süstlaimplantaat Mia – ehk implantaat, mis sisestatakse kehasse 2 cm läbimõõduga toru kaudu.

Kombineeritud operatsioonid – implantaat ja patsiendi enda rasv

Eraldi välja toomist väärivad kirurgide sõnul ka kombineeritud operatsioonid, mille käigus üheaegselt siirdatakse rasva ning paigaldatakse implantaat. «Sageli paigaldatakse patsiendile väikesed implantaadid rinna alaossa ning rinna ülemisse ossa siirdatakse rasva. Selline meetod annab ilusa anatoomilise ja loomuliku tulemuse. Christinas Clinicus oleme neid operatsioone teinud ka varem ning patsiendid on äärmiselt rahul olnud,» selgitab dr Viiklepp. Kuna rasvasiirdamine eeldab ka rasvaimu, ei sobi see protseduur väga saledatele inimestele.

Veel mõned teemad konverentsilt:

Implantaadid paigaldatakse 99% juhtudest rinnalihase taha.

Kui implantaati ei saa mistahes rinnakuju või lõtvumise tõttu asetada rinnalihase taha, tuleb teostada mastopeksia e rindade tõstmine (breast lift).