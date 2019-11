GALERII: Sajandivanuse Mon Repos' villa restoranis avati tuhandetest õitest loodud lilleskupltuur

«Meie idee sündis soovist ühendada floristika ja gastronoomia imeline maailm ning pakkuda elamust kõigile meeltele,» räägib kahe mehe ühisloomingu tagamaadest florist Peter Boeijkens. Ta loodab, et kaduv kunst, elus lilled ja gastronoomia pakub publikule ainest võtta aeg maha ning tulla koos lähedaste ning sõpradega kogema midagi nii ainulaadset. Mon Repos' restorani peakokk Vladislav Djatšuk lisab, et on Boeijkensiga varasemaltki head koostööd teinud, sest lilled on loomulik osa restoranielamusest, kuid nii mastaapset ühisprojekti pole enne ette võetud.