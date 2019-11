Moekunstnik Kersti Pohlak nimetas oma brändi vanaisa Enno auks

Moemaailmas on üha enam neid, kes trendi virvarri asemel midagi tõeliselt väärtuslikku jahivad. Neile on Kersti Pohlaku loodud Ennos nagu unistuste täitumine. Rafineeritud stiil, puhas, säästlik, kompromissitult kvaliteetne ja kestma loodud disain.

Disainer Kersti Pohlak on rahvusvahelises moemaailmas ka tuntud modell, kes on ettevõttesse kaasanud kogu pere: õmblus-konstruktorist ema, moetudengist õe, video-kunstnikust abikaasa ja mälestuse kaudu ka arhitektist vanaisa Enno, kellelt pärineb märgi nimi.

«Oma brändile nime panna on väga raske. Enda nime ei tahtnud panna, siis mängisin oma perekonna erinevate nimedega. Vanaisa nimest tuligi see unisex nimi Ennos,» ütleb Pohlak. Ennose puhta joonega disainis on ühendatud skandinaavialik minimalism idaeuroopaliku praktilisusega, olulisel kohal on mantlid.