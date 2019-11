Vaata otse! «Roaldi retked: Ungari veinisepp»

Öeldakse, et iga lõpp on uue algus. Iga algus on aga raske. Täpselt selline võiks olla Eesti mehe Anti Antiku eluloo pealkiri, sest pole ju teps mitte lihtne kolida ära oma kodumaalt, kui sa oled äsja üles töötanud isikliku sepikoja ning suundunud saatuse keerdkäikude tõttu hoopis Karpaadi mägede suunas Kesk-Euroopasse.