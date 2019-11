Maniküüriviga: just seetõttu hakkab küünelakk kiiresti kooruma

Küünelakifännid on tavaliselt varustatud korraliku iluarsenaliga, mis kuulub parima koduse küünetehnika juurde: aluslakk, pealislakk, kiirkuivatavad tilgad või sprei. Sekka veel vahepealsed lakkimised. On terve hunnik trikke ja nippe, millega saad ideaalse koduse maniküüri. Ometi on vähemasti samapalju ka vigu, mida annab kätehoolduses teha. See siin näitab, miks küünelakk nii kiiresti pragunema hakkab.