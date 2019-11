Iluspetsialistid: mõttetud kosmeetikatooted, mille ainus funktsioon on sinu rahakoti tühjendamine

Seitse dermatoloogi rääkisid Huffpostile, millised 12 ilutoodet võib rahuliku südamega poeriiulile seisma jätta.

1. Aktiveeritud söe maskid

Nende maskide leivatrikk seisneb selles, et puhastavad su nahapoore sügavuti, saades kätte ka kõige suurema mustuse. Tegelikult toimivad söemaskid vaid pinnapealselt, otseses kontakti kaudu. Igasugune sügavpuhastav mõju on paraku ülepaisutatud.

2. Teo (või mis iganes muu looma) "imeekstraktiga" kreem

Tigude limas leiduv mutsiin on levinud koostisosa Korea kosmeetikatoodetes ning selles sisalduv hüaluroonhape teeb sinu nahaga imesid. See viimane osa on tõsi: hüaluroonhape on suurepärane niisutaja, kuid seda leidub enamikes tavalistes kosmeetikatoodetes ning tigudelt pole seda küll vaja koguda.

3. Jadeiidist näomasseerijad

Ehk oled Instagramis juhtunud reklaame nägema? See imeline massaažirull kahandab paistetust ja punetust ning aeglustab vananemist. Tegelikult ei toeta neid väiteid ükski teadusuuring ning peale kerge massaaži sa midagi ei saagi.

4. Alkoholi baasil toonikud

Toonikud peaksid kuuluma iga näonahahoolduskorra juurde, kuid tegelikult kuivatavad nad nahka kõvasti ning võivad soodustada ka põletike teket. Kui tahadki nahka puhastada, eelista salitsüül- või gülkoolhappe põhiseid tooteid.

5. CBD nahatooted

Kannabinoidid on uus kuum sõna nii toidus, joogis kui ka nahahoolduses. Väidetavalt seisneb selle parim omadus põletikuvastasuses, kuid paraku ei tõesta seda ükski teadusuuring.

6. Pigmendilaikude seerumid

Need seerumid ei mõju pigmendilaikudele, vaid pigem ühtlustavad kogu naha tooni, luues seega illusiooni pigmendilaikudele mõjumisest. Kui sa tahad tõesti just pigmendilaikudega tegeleda, siis pöördu parem dermatoloogi poole, sest käsimüügist sa ühtegi rohtu nende vastu ei saa.

7. Ülikallid niisutajad

Paraku levib ilutoodete kohta müüt, et mida kallim, seda parem. Tihti ei vasta see aga tõele ning sama või veel parema töö teeb ära ka toidupoe kosmeetikaletist leitud kreem. Kallid niisutajad sisaldavad tihti teistega võrreldes rohkem õli, mis aga ei niisuta su nahka, vaid hoopis ummistab poore.

8. Komedooniribad

Jäta natukeseks näole ja ribad tõmbavad pooridest välja kogu mustuse? Tegelikult on nendega sama lugu, mis söemaskiga - sügavpuhastus on täiesti välistatud ning pealegi ei ole need kuigi tõhusad, sest tihti ei sobitu need näiteks ümaramale ninaotsale. Kui otsest kontakti pole, siis jääb ka pealiskaudne mustus maha.

9. Tselluliidivastased kreemid

Tselluliidikreemidel on sama maine, mis kallitel niisutavatel kreemidel. Paraku ei peleta nahaalust rasvkudet ükski kreem. Tselluliidi vastu aitavad manuaalsed vahendid, näiteks problemaatilise piirkonna massaaž professionaali poolt, aga ka üleüldine füüsiline aktiivsus ning tervislik toitumine.

10. Venitusarmide kreemid

Venitusarmid on igaühel oma moodi, nii erinevas koguses kui ka isegi toonis. Seega ei ole juba loogiliselt võimalik, et mingi kreem sobib ühtemoodi kõigile. Nende kreemide põhiline otstarve on piirkonda lihtsalt niisutada, aga seda võid ju teha suvalise niisutajaga.

11. Söödav kollageen

Kollageenipulber on uus asendamatu smuutilisand, kuid meie kehad seedivad ja omandavad seda nagu iga teist toitainet ega saada seda nagu programmeeritult meie näkku. Iseenesest ei tee selle lisamine oma toidukordadele mitte midagi halba, aga sinu põhieesmärki see siiski ei rahulda.

12. Kallid vananemisvastased puhastusvedelikud