Mitte eriti üllatav tulemus: uuring tõestas, mida inimesed seksi nimel teevad

Selgub, et vanarahvatarkusel on tõepõhi all – inimesed on valmis seksi nimel valetama või vähemalt tõde väänama, vahendab Metro.

Ajakirjas Journal of Experimental Psychology avaldatud uuringust selgub, et meie ajud on ehitatud nõnda, et me oleme valmis seksi nimel potentsiaalsetele partneritele valesid rääkima. Nimelt oleme me ehitatud nõnda, et aju tahab mõnusaid kogemusi korrata. See on põhjus, miks me naudime korduvalt maitsvat sööki, jooki, aga ka seksi.

Seega oleme me valmis vastupidiselt oma uskumustele asju ilustama või nende tähtsust suurendama, kui see seab meid soodsasse valgusse.

«Kui terendab võimalus seksiks, siis muudavad inimesed suurema tõenäosusega oma suhtumist ning hakkavad end petlikult esitlema,» ütlesid Rochesteri ülikooli teadlased. «Teiste sõnadega: nad painduvad, ilustavad, mõnikord ka valetavad.»