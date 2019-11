Tellijale

Avalikkusele pole teada, miks paar pärast 30-aastast abielu selle lahutas. Avaldati vaid teadaanne, et suhe lõppes aastal 2013. Et mitte kõlakatele liigselt hoogu anda, andsid Putin ja Ljudmilla toona ühise intervjuu, milles kinnitasid, et lahutus oli mõlemapoolne otsus ja soov.