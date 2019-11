Ekspert selgitab: põhjus, miks ei tasuks iga päev jooksmas käia

«Kõigepealt ütlen ma jooksjatele, et esimestel nädalatel ei tasuks iga päev joosta,» ütleb Nortwesterni spordimeditsiiniarst dr Sander Rubin Popsugarile. Selle põhjuseks on vigastuste ennetamine. Jooksmine on kehale suur koormus, see hõlmab endas palju põrutusi ja repetatiivseid liigutusi, ning koormuse all on pidevalt samad liigesed. Eriti vastuvõtlikud on vigastustele su põlved, pahkluud ja puusad siis, kui sa oled algaja jooksja ja just juhul, kui sa alustad kohe mitme kilomeetriga päevas.