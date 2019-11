Pulmafotograafid teavad: nende märkide järgi saab aru, et paar ei jää kokku

Huffpost kogus kokku pulmafotograafide praktilistel kogemustel põhinevad kaheksa tähelepanekut, mis ennustavad peatset lahkuminekut.

1. Emb-kumb partneritest pole üldse fotodest huvitatud

«Igaüks ei ole fotode tegemist otseselt huvitatud. Mõnikord töötan paaridega, kus ainult üks osapool tahab pulma jäädvustada, kuid enamjaolt tuleb teine osapool sõbralikult vastu. Üks kord aga sattusin sellise paari otsa, kus peigmees väga tahtis pilte, aga pruut sai lausa vihaseks, kui kaamera tema poole üldse suunasin. Kolm kuud hiljem nad muide lahutasid. Ma arvan, et oma partneri soovidega arvestamine on üks olulisemaid pikaajalise suhte saladusi ja selle alla lähevad ka pildid juhul, kui sa ise ei armasta kaamera ette jääda.» - Rob Greer

2. 20 protsenti või enam külalistest lükkab kutse tagasi

«Tavaliselt ütleb kuskil 10-15 protsenti kutsututest ära ja see on täiesti normaalne. Kui see protsent ulatub juba 20ni või kõrgemale, tuleks mõelda selle peale, et asi on paaris. Massiline äraütlemine tähendab, et teie lähedased juba aimavad, et teist ei saa asja. See on küll kurb, aga paraku täiesti tõsi - kõrvalseisjate arvamus ütleb teie suhte kohta kõik. Käisin kord pulmas, kuhu oli kutsutud 250 inimest ning ainult 60 tuli kohale. Paar lausa küsis minult, et äkki tahan oma pere juurde kutsuda, sest toidu eest oli makstud ja see kõik läinuks raisku. Hiljuti kuulsin, et nad läksidki lahku.» - Brian Delia

3. Keemia tundub võltsi ja pealesurutuna

«Ei tõota head, kui paar hakkab piltidel poseerima nagu ajakirjades nähtud paarid. See, mida sa näed mõnes ajakirjas või Pinterestis, ei pruugi lihtsalt teile paarina sobida. Iga paari dünaamika on erinev ja kui teil on tarvis teiste järgi poseerida ja tundeid näidata, siis see tähendab lihtsalt seda, et teil puudub omavahel loomulik keemia ning emotsionaalne side. Sellisel juhul on põhirõhk lihtsalt sotsiaalmeedia väärilise pildi saamisel. Selliseid paare on alati nii kurb pildistada.» - Gretchen Wakeman

4. Pruudi poole peal on intriige ja tülisid

«Alati on see halb märk, kui pruut ja tema saatkond tülitsevad. Ühte pulma teel olles helises mu telefon umbes 10 minutit enne kohalejõudmist. Teises otsas oli pruut, kes kriiskas, et pulmad jäävad ära. Ta oli väga ärritunud, rääkis, kuidas keegi ei saa omavahel läbi, sest peigmehe isamees oli maganud peapruutneitsiga, kes oli muide abielus. Mehed olid kõik omavahel kaklema läinud ja kogu päev oli täielikus kaoses. Ma ei tea, kas see paar jäi kokku, aga mu sisetunne ütleb, et ei.» - Matt Adcock

5. Peigmehe ja pruudi ettekujutus eelarvest on täiesti erinev