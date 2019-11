«Kodutunne» võitleb hallitusega kauges perifeerias

Kunagi kihas Tõllal elu, kuid nüüd on seal elu mõneti seisma jäänud ning alles on jäänud vanad lagunevad majad ja tühjad elamud. Seal elab Katerina oma kahe pojaga. Tööl tuleb käia kaugel ja väike õmbleja teenistus ei võimalda tal luua lastele väärilisi tingimusi.

Tema joaks on oluline, et toit oleks laual ja nii kodu hallitabki, sest raha remondiks lihtsalt pole. «Üritan aga ei jõua. On valida, kas ostan süüa või ostan värvipoti, et kumb on tähtsam,» ütleb Katerina.