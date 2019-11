Loore Linnu elu mängureeglid. Vaata enda ümber kodus ringi. Kas sul on kõik, mida sa vajad?

Kui palju vajab inimene eluks, mis teda rahuldab? Eluviis määrab vajadused, vanusega kõik muutub. Kui noorena, kodust lahkudes, said kaasa teadmise, et kõike ei ole kunagi piisavalt, siis see teadmine on mõjutanud sind kogu aeg. Alateadvusse talletub lapsepõlve muster, seda saab ümber kujundama hakata, kui tahta, aga üks mis kindel – enamasti on ikkagi püüeldud selle poole, et kõike oleks rohkem kui (vaja) on, et ikka on midagi veel, mille nimel pingutada, vaeva näha ja nii edasi.