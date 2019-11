Tuntud räppar: käin tütrega korraliselt arsti juures, et lasta ta neitsinahka kontrollida

T.I. rääkis saatejuhtide Nazanin Mandi ja Nadia Mohaniga saates «Ladies Like Us» ning teemaks tuli ka see, milline lapsevanem räppar on. Kui mehelt küsiti, millal ta tütardega seksist rääkis, avaldas ta, milline on ta lähenemine asjale vanima tütre, 18-aastase Deyjah Harrisega, kes on ülikooli esmakursuslane.

«Me pole mitte ainult sellest rääkinud – me käime igal aastal günekoloogi juures, et neitsinahka kontrollida,» ütles T.I. «Jah, ma lähen temaga kaasa.»

Seejärel lisas mees, et tütre 16. sünnipäeval pani ta tüdruku uksele kleeppaberi kirjaga: «Günekoloog. Homme. 9:30.»

T.I. kirjeldas detailselt, kuidas arst oli teinud ka märkuse, et tundlikku ja privaatset meditsiinilist informatsiooni tohib jagada vaid patsiendi loaga, mille peale käskis ta tüdrukul see luba anda. «On sul midagi, mida sa ei tahaks, et ma teaksin? No näete, doktor! Pole probleemi!»

Arst olevat T.I.-le ka selgitanud, et neitsinahk võib puruneda ka muul viisil, mitte ainult seksides – näiteks ratsutades, sporti tehes. «Ma ütlesin, doktor – ta ei ratsuta, ta ei tee sporti, ta ei sõida rattaga. Lihtsalt kontrollige seda neitsinahka ja andke mulle kiirelt need tulemused.»

Mees lisas, et neitsinahk on 18-aastasel jätkuvalt puutumata.

Muidugi põhjustas selline asi Twitteris tõelise möllu. Inimesed märgivad, kui haige ja alandav tütre suhtes selline käitumine on. «See neitsinaha-jutt on üliveider ja sisuliselt õpetab meie tütardele, et nende kehad ei kuulu neile. Ärge tehke seda,» kirjutas üks kasutaja.