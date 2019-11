Retsept: hertsoginna Meghani variant kuulsatest tsukiininuudlitest

Süsivesikuvaene suvikõrvitsapasta muutub üha populaarsemaks. Ka hertsoginna Meghan on nende nuudlite suur fänn. Talle meeldib aga segada suvikõrvitsanuudleid «tavalise» pastaga ning teeb omalaadse kastme sellele kõrvale, nimetades seda ajakirjas Delish «räpaseks, seksikaks pudruks».

Pasta tegemiseks lastakse riivitud suvikõrvitsatel vees ja köögiviljapuljongis umbes neli-viis tundi tasakesi pliidil keeda, kuni suvikõrvits on koost lagunenud ja muutunud kreemjaks. Dieeditrikk seisneb selles, et Meghan loobub mis tahes muudest kastmetest ja see säästab nii mõnegi lisakalori.