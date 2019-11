TESTI END: kas sina julged südamega elada?

Südamega elada ei tähenda imalat või esoteerilist tilu-lilu, kus kogu maailm oleks justkui roosades värvides. Südamega elada ei tähenda kõigile meeldida, kõigile kaasa tunda, kõiki aidata ja kõigest osa võtta. Südamega elada tähendab tunnetada, mõista ja võtta omaks oma tõde ning elada selle järgi. See tähendab, et meil tuleb aeg-ajalt teha valikuid, mis ei pruugi teistele meeldida ning mistõttu võidakse meid vahel lausa isekaks pidada. Südamega elada tähendab teha asju tundega ning enamasti kipub see olema rõõm ja rahulolu, mis südamega tehtut saadab. Samuti tähendab südamega elamine aupaklikkust elu ees. Mõistmist, et maailm ja elu on meist suuremad ning jätkuvad ka ilma meieta, kuid on meie võimuses jätta endast positiivne jälg, et pärast meid oleks maailm veel parem paik, kui oli enne.