Pükstükk: kuidas staarid seda kannavad

Eesti keeles pükstükiks nimetatud kombinesooni inglisekeelseteks vasteteks on overall ja jumpsuit. Nii et hüppa aga ülepeakaela sisse, pista jalad kingadesse ja valmis su kuum look ongi. Ei mingit pikalt kombineerimist, mida millega kokku sobitada, säästame aega ja näeme fantastilised välja.

Staaridel ei saa neist küllalt

Lindsey Vonn on suurepärane stiilinäide: endine mäesuusataja otsustas filmi «Kiired ja vihased: Hobbs & Shaw» esilinastusele ilmuda lihtsas ja mustas rõivastuses. Sellega aga lihtsus ka lõppes. Rokkiv nahk-overall oli just parajal määral ekstravagantne, et silma jääda. Pilgupüüdjaks oli sügav dekoltee, mille lukk oli avatud kuni nabani. Kõrvale tagasihoidlik kott ja kinnised kingad — samuti mustad.

Lindsey Vonn FOTO: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/SAD/MPI/Capital Pictures

Pükstüki kombineerimisvõimalused on aga pea lõputud — peenest ja pidulikust kuni sportlikuni välja. Stiilseks väljanägemiseks ei pea sugugi sügavale põue pugema ja teatud juhtudel pole tossud halvemad kui kõpskingad.

Elizabeth Chambers FOTO: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images

Mis on utility-overall?

Lakk, nahk ja kõrged kingad on kahtlemata väga glamuursed, ometi läheb just praegusel sügisesel ajal pükstükk tagasi oma juurte juurde. Kunagi oli tegu ikkagi töökombinesooniga, mis pidi eelkõige olema praktiline. Nüüd on fashionista'd need tööriided enda jaoks avastanud, kirjutab Spot On News.

Emma Thompson FOTO: Jennifer Graylock/EMPICS Entertainment

Õiged aksessuaarid

Loomulikult selleks, et sa ei meenutaks ikkagi mehaanikut, vaid stiilset naist, tasub lisanditele mõelda. Õige kott, silmatorkavad ehted ja kena vöö võiksid olemas olla.

Palju oleneb muidugi ka kandjast, ent hetkel võib barett olla just see kõige õigem asi.

Lauren Jauregui FOTO: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Kylie Jenner FOTO: Mike Reed/ZUMAPRESS.com

Phoebe Waller-Bridge FOTO: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images