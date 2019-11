Mida teha, kui sõnumeid vahetades on külgetõmme ülevoolav, aga päriselus peaaegu olematu?

«Kui suhe muudab kuju, siis on igati normaalne, et sellega kaasnevad teatud kasvuvalud. Antud juhul tähendabki kujumuutus seda, et kolite suhtlusega nutiekraanide tagant pärisellu ning alati ei pruugi see üleminek sujuvalt kulgeda,» ütleb suhteekspert Pricilla Martinez.

See ei tähenda, et te mõtlesite välja valeidentiteedid, see on hoopis teine asi. Pigem tähendab see oma huvide või omavahelise naljasoone ilusamaks kujundamist kui need tegelikult on. Võib-olla räägite muusikast ning väidad, et oled sellest väga huvitatud, aga ainult nii kaua, kuni sul Spotify lahti on. Kui küsitakse sinu lemmikbändide kohta, ei oska sa järsku vastata. Võib-olla reageerisid kuti naljale naerunäoga, aga tegelikult ei süvenenud sa tema kirjutatusse ega teagi, milles nali täpselt seisnes. Me kõik teame seda vana tõde, et esineda on mõtet ainult iseendana, aga umbisikuline veebisuhtlus teeb endast natuke parema pildi maalimise väga lihtsaks ja äärmiselt ahvatlevaks. Olgem ausad - kui sa ei teagi, millest vestluskaaslane räägib, lahendab üks kiire Google'i otsing kõik su teadmatused ning paistadki väga informeeritu ja põnevana välja.