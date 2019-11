Kiire trikk väsimuse vastu

Tihked tööpäevad ja kurnav graafik on niigi väsitavad, ent tihti lisanduvad stressile öised veel ärkvelolekud, mis omakorda muudavad järgmise tööpäeva talumatult pikaks. Kõige hullem on see, et tumedate silmaaluste ja raskete laugude puhul on juba kaugele näha, et su koht ei ole (jälle) kirjutuslaua taga. Kuidas väsinud pilk siiski virgemaks saada? Freundin soovitab alumiiniumfooliumiga katsetada.