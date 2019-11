Pane tähele: niimoodi on sul Tinderist palju rohkem kasu

Vaata järgi, mida soovitab Huffpost edukaks Tinderi-surfamiseks!

Ole aktiivne!

Kõige olulisem asi, mida kohtinguäpiga peale hakata, on seda päriselt kasutada. Regulaarselt, mitte ainult igaval hetkel või pärast nurjunud kohtingut. Loogiliselt võtteski ei ole mõtet passida rakenduses, kui sa seda ei kasuta. Aastal 2016 oli Tinderis üle 50 miljoni kasutaja, kuid ainult 10 miljonit neist on ka aktiivsed. Kasuta oma äppi!

Lisaks kasutamisele loeb ka aeg, millal seda teed. Erinevad uuringud ja küsitlused on näidanud, et kõige parem aeg Tinderis viibimiseks on nädalavahetuseti alates kell 14 ning tööpäeviti alates kell 22.30.

Sünkroniseeri oma kontod!

Samuti on soovituslik Facebooki algoritm enda kasuks tööle panna, et leida inimesi, kel on sinuga ühised huvid. Kui jälgid mingisuguse huviala Facebooki lehekülge, toob see ka Tinderis sinuni inimesed, kel on sama huvi.

Fotod, fotod, fotod!

Need on esimene mulje sinust ja olgem ausad: enamik inimesi on liiga laisad, et su tutvustust lugeda. Seega peab põhirõhk olema fotol. Enam kui 1000 Tinderi kasutaja seas korraldatud uuringus tuli välja, et 33 protsenti meestest pidasid fotot kõige olulisemaks osaks kasutajakontost. Nii mehed kui ka naised leidsid võrdselt, et kõige ebameeldivamad pildid on grupifotod, millelt pole aru saada, kes konto omanik on (Murphy seadus näeb ette, et tavaliselt on see neist kõige ebaatraktiivsem).

Kasuta kvaliteetseid pilte, millel sinu nägu on hästi näha. Päikeseprillide või mütside kandmine kahandab sinu võimalusi 12-15 protsenti.

Lisa oma profiilile erinevaid võtteid. Suhteekspert Samantha Jayne soovitab kasutada nii portreefotot, täispikkuses fotot kui ka mingisuguse tegevuse käigus tehtud fotot. Nii maalid endast elava ja huvitava tervikpildi.

Eputa oma hobidega: Tinder ei ole lihtsalt kollektsioon peopiltidest. Oma tutvustusse paneksid ju kirja, millega sulle meeldib tegeleda, aga palju tõhusam on seda ka piltides näidata.

Kasuta ka mõnda puhkusepilti. Kuna Tinderi-fotode arv on piiratud, siis kasuta ruumi targalt. Puhkusepildiga saad end näidata vabast ja lõbusast küljest ning kõige kindlam variant on rannas tehtud endlid.

Naerata! Tüdrukutele meeldib huuli prunti ajada ning kutid arvavad, et jäine pilk on seksikas ja salapärane, kuid tegelikult on mõlemad strateegiad kahjulikud. Naeratamine tõstab su šansse lausa 14 protsenti võrreldes huulte torutamise või salapärase pilguga. Naeratamine on märk sellest, et oled huvitav ega võta end liiga tõsiselt. Pealegi meelitab salapärase seksuaalsuse ülerõhutamine ainult teatud tüüpi mehi.

Loo silmkontakt! Ära jõllita kaamerasse sarimõrvari intensiivsusega, vaid vaata loomulikult otse. Ja naerata! Otsevaates fotod tõstavad su šansse 20 protsendi võrra, võrreldes kunstlike, külje pealt tehtud piltidega.

Lisa värvi! Sul on umbes pool sekundit mulje jätmiseks. Tinderi statistika kohaselt kannab 72 protsenti kasutajatest avafotol neutraalseid toone, aga see ei tule kuidagi abiks. Kui su riidekapp ongi monokromaatiline, siis poseeri hoopis värvilisel taustal. Kohtingueksperdid soovitavad sinised ja kollaseid värve.

Sinu tutvustus

Ideaalset valemit jällegi pole, kuid palun väldi umbmääraseid ja klišeelisi avalauseid. Samuti ära jäta tutvustust lisamata, sest see kahandab sinu usaldusväärsust: kui sa ei viitsi end tutvustada, siis tõenäoliselt ei viitsi sa ka mehega juttu ajada. Milleks aega raisata?

Pane oma tutvustusse midagi naljakat ja sõbralikku, kuid hoia see lühikesena. Kui kogu eluloo ära räägid, ei ole sinuga ju enam millestki vestelda. Tinderil on põhjusega 500 tähemärgi piirang. Võta eesmärgiks täita ainult pool sellest.

Ole avatud, aga mitte tüütu. Oled kindlasti lugenud tutvustusi, mille peale tahaks tüübile kõrvakiilu anda. Sa ei tahaks ju, et keegi oleks sinu tutvustusest sama frustreerunud. Enesekindluse ja tüütuse vahel on õrn piir, nii et ole informatiivne, kuid loomulik. Kirjuta voolavalt ja vabas vormis, muidu võid endast ülbe mulje jätta.

Kõige parem on kirjutada mõnest hobist, mis sulle väga südamelähedane on, või panna kirja mõne lemmikfilmi või -raamatu tsitaat. Põhiline on lühidalt läbi saada.

Hea mõte on siduda oma tutvustus piltidega: kui sul on näiteks pilt endast rannas või koos sõpradega surfates, siis kirjeldagi oma tutvustuses ideaalse rannakohtingu ideed.