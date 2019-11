Psühholoogid soovitavad: ära seosta trenni kaalukaotuse, vaid hea enesetundega

Ära sisenda endale rahvatarkusi, mis tekitavad ebatervet suhet toiduga

Püüa vaimselt eraldada söömine trennitegemisest. Söögikordasid ja toitu üleüldiselt tuleb nautida ning seda ei tohiks siduda päevase kalorikuluga. Kaloritele keskendumine tähendab, et sa ei kuula oma keha tegelikke vajadusi. Kui sul on kõht tühi või lihtsalt millegi järgi isu, siis ei pea sa selle söömiseks seda välja teenima. Unusta ära ülekohtused mõtted stiilis “ma pean selle snäki trenniga ära kulutama isegi, kui ma väsinud olen” või “ma ei teinud täna trenni, seega ma ei tohi küpsist süüa” ning kuula oma keha - see teab väga hästi, mida vajab.