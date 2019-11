«Pilvede all» täna õhtul: Maimu pääseb valgete seinte vahelt välja ja lööb suhete kaardipaki sassi!

Vabanemine valgete seinte vahelt - just nii võib nimetada Maimu (Leila Säälik) tagasitulekut. Eriku ema on pikalt olnud haiglas, taastusravis ja pansionaadis ning neis kõigis on valged seinad, mis lõpuks mõjuvad sama masendavalt kui trellid vanglas. Kuid Maimu on otsustanud raskused selja taha jätta ning kodus tagasi olles keskenduda vaid kõigele heale, mida õnneks on tema elus piisavalt - tänu lapselastele.

Alahinnata ei saa ka Eriku panust, sest mees on otsustanud end Kertu nimel taas kokku võtta ja emale väärilise vanaduspõlve kindlustada. Paraku tähendab see ka koduabilise palkamist ning seeläbi jõuab sarja ka üks uus tegelane, kellega kohtume juba järgmisel nädalal. Naiivne oleks aga arvata, et kui miski jääb Eriku korraldada, siis sellega probleeme ei kaasne. Kuigi abiline saab olema üllatavalt tubli ja kena inimene, tekib siiski üsna pea palju segadust ja kahtlusi.

Maimu on aga endiselt tema ise ja ehk veelgi otsekohesem ning konkreetsem kui varem. Igatahes ei kavatse ta Eriku poolt enam mingeid trikke taluda ning võtab poja tegemised väga kindlakäeliselt enda kontrolli alla. Nii et Erik jõuab juba kahetsema hakata, et ema tagasi koju tõi. Kuid kõik teised on Maimu tagasituleku üle õnnelikud ja nagu Maimu ise ütleb: «Mummu on kodus ja siia ta jääb!»