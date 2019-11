Unusta individuaalne eripära: moemaailma kuumim trend on kaksikud!

Eelmisel nädalal tekitasid moelavadel furoori 25-aastased Saksamaalt pärit kaksikud Inka ja Neele Hoeper, kes kandsid V&A muusemis keskkohast kokkuõmmeldud Elizabethi-aegset kleiti. Neiud rääkisid väljaandele Daily Mail, et on üksteisega nii lähedased, et kumbki pole kunagi isegi kellegagi kohtingul käinud, kuna tunnevad, et just õde on kõige õigem kaaslane eluks.