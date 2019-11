Vanarahva uskumused: kodused märgid, mis ennustavad pahanduste saabumist

Dailyhoro.ru eksperdid märgivad, et negatiivseid märke saab ka neutraliseerida, nii et ära ehmu, kui juhtub midagi, mis ennustab halba. Proovi sellest positiivne õppetund leida.

Köök

Kui sool läheb ümber, on see märgiks, et ees ootavad suured pahandused.

Kellegi teise nõude lõhkumine on pahanduse märgiks. See näitab, et oled hiljuti elus teinud vale sammu ning nüüd pead silmitsi seisma tagajärgedega.

Kui kukub nuga, ennustab see lähipäevadel ette tulevat tüli lähedastega.

Kui kass jääb söögilaual magama, tähendab see, et armastajate vahele tuleb ebameeldiv inimene. Läänes tähendab see märk, et inimene võidakse töölt lahti lasta või kaotab ta suurema summa raha.

Magamistuba

Kui pirn läheb laelambis läbi, ennustab see suhtesse saabuvaid jahedaid toone. Parem on mitte tülitseda ning mitte lähipäevadel probleeme arutada.

Kui armastajad unustavad magamistoa akna kodust lahkudes sulgeda, ennustab see probleeme perekonna finantsasjadest. Samuti võib keegi valetada või teadlikult petta.

Teised ohtlikud märgid

Kui mõnes toas kardinad katki lähevad või alla kukuvad, tähendab see naiste vahel kerkivat tõsist tüli. Samuti lubab see probleeme naabritega. Lähimate päevade jooksul tasub vältida konflikte

Katkine peegel toob halba õnne, haigusi ja kehva enesetunnet.

Kui kell jääb seisma – kui tegemist on käekellaga, on probleeme tulemas rahaasjadega. Aga ka muidu on seisev kell problemaatiline, paranda kell esimesel võimalusel. Kui kell kukkus maha või läks muudmoodi lõplikult katki, viska see ära nii kiirelt kui võimalik.

Kui majja ilmuvad putukad (tarakanid, lutikad, sipelgad), tähendavat see haigust. Samuti ole lähiajal ettevaatlik võõraste inimeste ja vaenlastega, kes võivad peale panna needuse.