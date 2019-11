3 SOS-trikki seljavalude vastu

Kassiküür üle tooli

Kuumad kivid

Isegi kui oled vaid korra saanud nautida hot-stone-massaaži, tead sa, kui imeliselt lõõgastav see on. Seda suurepärast hooldust saab aga ka kodus teha, kirjutab Freundin. Kõik, mis sul selleks vaja, on leida loodusest mõned suured, lamedad, ovaalsed kivid. Enne esimest kasutust puhasta kive põhjalikult. Seejärel aseta kivid sooja vette (55º) ja oota umbes 15 minutit, kuni nad on üles soojenenud. Hõõru kive veidikese massaažiõliga ja pane paljale seljale. Selleks tasub ise kõhuli olla. Kõige parem oleks kedagi appi paluda, et panna kivid paika. Kivid tuleks asetada just neile kohtadele, mis kõige rohkem valutavad. Lõdvestu soojade kivide all, kuni kivid on maha jahtunud.