4 müüti enesehinnangu kohta, mille peaksid kohe peast välja viskama

Psühholoog Jill P. Weber kummutab neli levinumat enesehinnangu kohta käivad eksiarvamust.

Müüt number 1: Sul kas on enesehinnangut või ei ole. Enesehinnangut on nii raske tabada, et mõni meist ongi määratud elama alaväärtustavas minapildis. Enesehinnang on kingitus valitutele, mis saab osaks vaid ideaalsetes tingimustes kas pere või geenide poolt ning kui sul seda pole, siis nii jääbki.

Tõde: Enesehinnang kujuneb välja aja jooksul end ümbritsevaga suheldes ning sündmustele reageerides. Igasugused ebaõnnestumised on võimalus õppida ning inimesena kasvada ega määra mitte kuidagi sinu väärtust inimesena. Kui sul läheb milleski kehvasti, siis ära anna enda osas alla ega mõtle, et sa ainult seda oledki väärt - keskendu hoopis sellele, mida saad sellest kogemust edaspidiseks kaasa võtta.

Müüt number 2: Sa pead enda kallal vaeva nägema, et oma enesehinnangut tõsta. Võib-olla oled isegi kuulnud kedagi ütlemas, et nad võtavad aja maha, et enda kallal tööd teha ning ennast avastada ja aktsepteerida. Justkui saaksid nad minna mingisugusele eraldatud enesehinnangusaarekesele ning täitsa uue ja parema inimesena tagasi tulla.

Tõde: Jätkuvalt, enesehinnang on protsess, mis areneb pidevalt ning aja jooksul. See aga vajab just nimelt teiste inimese ja ülejäänud maailmaga suhtlemist. Sa kasvad inimesena iga kord, kui seda teed ning midagi uut koged. Esita endale väljakutse: arenda oma suhteid teistega ning keskendu kõigele, mis sind tõmbab ja sulle huvi pakub. Kõrvalda oma elust kõik mürgised suhted ja sidemed, mis sinus halvima välja toovad.

Müüt number 3: Enesehinnangut tõstab see, kui tegeled asjadega, milles sa osav oled. Tundub ju loogiline, et kehva enesehinnangut turgutab tuttavate asjadega tegelemine, sest neid juba oskame. See on lihtne ja väljakutsevaba, kuid välistab igasuguse võimaluse iseenda ja enesehinnangu arendamiseks.

Tõde: Just uute kõrguste vallutamine annab sulle värsket jõudu ja võimsa enesetunde. Kui teed kõike tuttavate mustrite järgi, olgu selleks sama tüüpi inimestega väljas käimine või täpselt samade tööülesannete täitmine, jääb ka sinu enesehinnang samale pulgale pidama. Uued kogemused ning teistmoodi vastutused aga viivad sind elus edasi ning tõstavad nii sinu võimekust kui ka sinu hinnangut oma võimetele.

Müüt number 4: Uued asjad, sealhulgas uued suhted, toovad enesehinnangu ise kohale. Väga ahvatlev ja lihtne on panna enesehinnang sõltuma kas asjadest või suhtekaaslastest. Iga kord, kui seostad oma enesehinnangu aga millegi välisega, pöördud üha kaugemale iseendast.