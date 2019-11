Uuring: naised vajavad rohkem und kui mehed

Teadlastel on varuks ka selgitus, miks naised vajavad rohkem und. Meie ajul kulub lihtsalt kauem aega, et ennast uuendada, kuna — ja nüüd ta tuleb — meie aju on keerukamalt ühendatud kui meestel. Ka selle jaoks leiab muidugi mõista evolutsiooniteooriast selgituse. Naised on pidanud juba aegade algusest peale hoidma mis tahes muude tegevuste kõrval silma peal alati ka oma lastel ja perekonna vajadustele empaatiliselt reageerima. Seepärast ongi nii, et kui meeste ajupoolkerades on ühendused küll sageli veidi tihedamad, on jälle naistel mõlemate ajupoolkerade tiimitöö paremini kujundatud. Ja kuna hästi toimivat tiimi on palju keerukam ohjes hoida, vajavad naised ka rohkem rahu.