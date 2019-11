See moeese ei kuulu enam kuninganna garderoobi

Kuninganna vanemstilisti Angela Kelly sõnul on Elizabeth II eemaldanud karusnaha oma riietusest avalike hoiakute muutumise tõttu. Eriti külma ilma korral kasutab tema kõrgeausus selle aasta algusest sooja hoidmiseks kunstkarusnahka.

Kuninganna näib võtvat eeskuju oma lapselapse abikaasast Meghan Markle'ist, kes on tuntud oma keskkonna- ja loomasõbralike moevalikutega. Sussexi hestroginna on filantroop ja aktivist, kes ei kanna ehtsat karusnahka eetilistel põhjustel.

«Kui juba 93-aastane kuninganna on valmis muutuma, suudame seda kõik. Karusnahk on ääretult julm ja keskkonnavaenulik materjal, mis ei kuulu enam moeteadliku naise garderoobi. Anname endast parima, et Eesti sulgeks karusloomafarmid peagi,» sõnas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuht Merit Valge.