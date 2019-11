Raheli rasedusblogi. Mees solgutas naist arste pidi, sest ei julgenud tunnistada, et tema sperma liiga lahja!

Tellijale

Ja mitte ainult iga seks, vaid kõik jutud hakkavad aina rohkem ikka sinna auku minema. Ega ma ei ole sellest suurt saladust ka teinud, et me mehega last saada proovime. Rääkisime juba aasta aega tagasi mõnele sõbrale, et läksime pillilt maha, sest ma ikka lootsin, et meie oleme need erilised, kes kohe kuu aega pärast viimase tühja Yasminelle pakikese prügikasti viskamist oma asjadega sedapsi saavad.