Merkuur on taas retrograadis. Mida tähendab see erinevatele sodiaagimärkidele?

Merkuuri võimu alla kuulub ka rahasfäär, mis tähendab, et perekondlik eelarve tunnetab Merkuuri retrograadi võimu kohe kindlasti. Mida üldse retrograad tähendab? See tähendab, et maalt vaadates hakkab Merkuur liikuma justkui tagurpidi. Muidugi ei lahku planeet orbiidilt, tema teekond on ikka sama. Trajektoori näiline muutus sõltub erinevate planeetide orbiitidest, kiirusest ja liikumisest ümber Päikese.