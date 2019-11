Üks säravamaid Tallinna baleriine Emmy Holz langes armukadeda armukese kuulilasust

Seda kirja diplomaatilisel teel läkitades palun ma Eesti kohtuvõimusid Tema Majesteedi kuningas Alphonse 13. ja enda nimel astuda järgmisi samme ja nende tagajärgedest mulle võimalikult kiirelt teatada. 1. Kes on Emmy Holtsi lähemad omaksed. 2. Emmy Holtsi surmasõnumi edasiandmise korral neile teatada, et ülalnimetatud isik mõningaid varandusi järele on jätnud, et need varandused alal on hoitud ja et omastele nende varanduste kätte saamiseks Hispaania tsiviilseaduse punkt 961 põhjal endil ehk oma seadusIiselt volitatud esitajate kaudu samme tuleb astuda.»