See juhtub su suhtega, kui sa näed oma partnerit unes

New Yorgi ülikooli teadlaste eksperiment näitas, et me võime neid emotsioone, mida me unes teise inimese suhtes tunneme, pärisellu üle kanda. Uuringu jaoks paluti 61 üliõpilasel kaks nädalat oma unenäod ja sellega seotud tunded kirja panna.

Emotsioonid kanduvad üle

Tudengid pidid hommikuti pärast ärkamist ja õhtuti enne magamaminekut täitma küsimustiku, milles nad tähendasid üles oma tunded teiste inimeste suhtes. Kaks nädalat hiljem tegid teadlased kindlaks, et näiteks suhtetüli unenäos kannab hoolt selle eest, et järgmine päev reageeris see inimene partnerile distantseeritumalt ja tal olid kaaslase suhtes ka vähem positiivseid tundeid. Eriti ilusal unenäol oli seevastu suhtele positiivne toime. Nii oli näiteks mõnedel lihtsam partnerile pärast tüli andeks anda, kui nad olid partnerit ilusas unenäos näinud.

Juhtunu töötlemine

Pärast seda kui me oleme unenäos kõik sündmused läbi töötanud, mida me kogesime just hiljuti, tuleb tihti ette, et me näeme oma partnerit unes. Lõpuks on ta ju enamasti oluline osa meie päevast. Seega kui me näiteks räägime oma partneriga terve päeva petmisest, võib vabalt juhtuda, et sa näed öösel sellist unenägu, kus su partner sind petab.