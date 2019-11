5 nime, mis on maailma erinevates otstes keelatud

Niisiis, kui sa tahad, et sinu lapsest saaks maailmakodanik, tasub kursis olla, millise nimega teatud riigis kaugele ei jõua, vahendab Limon.

Akuma

Jaapanis on see nimi ametlikult keelatud, kuna see sõna tähendab tõlkes saatanat. Võiks ju mõelda, et kes tahaks oma lapsele üldse Saatan nimeks panna, kuid see lugu on eriline. Nimelt on Jaapanis väga populaarsed arvutimängud ning nii saigi Akuma-nimeline tegelane nii popiks, et seda nime hakati andma ka lastele – kuniks see ära keelati.

Nirvana

Originaalne tähendus selle sõna taga on eneseteadvuse järgmisele tasandile jõudmine ning termin pärineb budismist ja hinduismist. Pärast seda, kui samanimeline rockbänd aga tuntuks sai, on seda sõna sageli nimena kasutatud. See pole võimalik aga igal pool – näiteks Portugalis on see nimi keelatud. Seal tohib panna lastele nimeks vaid eelnevalt heaks kiidetud kohalikke nimesid, keelatud nimede hulgas on näiteks ka Viiking, Sayonara ja Jimmy.

Nutella

Ühes Prantsusmaa perekonnas pandi tütrele see nimi, unistades, et temast kasvab sama «magus» inimene. Idee tundus klassikaaslastele naeruväärne ning tüdrukut kiusati, kuniks vanemad vahetasid nime – tüdruku nimeks sai Ella. Lugu oli meedia huviorbiidis ning asi lõppes nime keelustamisega.

Sarah

Tegemist on väga populaarse nimega paljudes lääneriikides ja Iisraelis, kuid mitte Marokos. Seal riigis on lubatud lastele panna rangelt vaid kohaliku kultuuriga seotud nimesid ning Sarah on heebrea päritolu.

Linda