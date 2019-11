Seks kõrges eas - kas ikka tasub pingutada?

Cornelli ülikooli professor Ritch C. Savin kirjutab, et vanemaealiste seksuaalelu saadavad mitmed müüdid ja valearusaamad, mis tuleks aga kindlasti parandada.

Sotsioloog Ateret Gewirtz-Meydan ja kliiniline psühooloog Liat Ayalon uurisid vanemate inimeste seksuaalset aktiivsust. Küsitluses osales 24 meest ja 23 naist vanuses 60-91 aastat. Neist üks oli vallaline, 10 lahutatud, 2 leseks jäänud ning 34 abielus. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kas nad on veel seksuaalselt aktiivsed ning kui jah, siis miks.

Et üleüldist kehalist aktiivsust säilitada

See on seotud üleüldise füüsilise aktiivsuse säilitamine, sest samamoodi nagu jalutamine, matkamine ja ronimine tekitavad toimetuleva tunde, mõjub samamoodi ka seksuaalne tegevus ning seetõttu tahavad ka vanemaealised sellega jätkata.

Et end taas noorena tunda

Seks aitab vanematel inimestel end taas noorena tunda. Eriti esines seda vastust just naissoost osalejate seas. Nimelt tekitab see neis noore neiu ja mitte vana muti tunnet.

Et end atraktiivse ja ihaldusväärsena tunda

Ka vanemas eas on inimesed oma välimuse osas tundlikud ning muretsevad küll kortsude, küll lõdva naha pärast. Seks aga paneb neid enesekindlalt ja kuumalt tundma!

Et armastust elus hoida

Noorena on seksis omal kohal tihti ainult füüsiline ligitõmme ja iha, kuid vanemas eas muutub oluliseks koos olemine ja koos aja veetmine. Seks on sel puhul hea vahend, et omavahelisi tundeid väljendada.