4 tähtsat sammu, mida enne uude suhtesse hüppamist läbi teha

Loe psühholoog Jill P. Weberi õpetust, mida peaksid suhte lõppes tegema, et edukalt eluga edasi minna.

Leina

Uue suhte rikub kergesti ära see, kui sa pole täielikult teadvustanud eelmise suhte lõppu ning sellest ka lati lasknud. Järgmine suhe ei saa olla tervislik, kui sa kasutad seda eelmise suhte valu eest põgenemiseks. Leina suhet rahulikult ja omas tempos ja kui vaja, siis ka veelgi varasemaid suhteid. Kõik, mis veel haiget teeb, on leinamata. Püüa ka läbi mõelda, mis oli see, mis sulle eriti haiget tegi, et saaksid selle põhjal otsustada, mida sa täpselt vajad, et rahul ja õnnelik olla. Niimoodi leiad suurema tõenäosusega kaaslase, kes jääb sinu kõrvale pikaks ajaks, mitte ainult ajutiselt meelt lahutama.

Kasvata enesekindlust

Püüa analüüsida ja mõista, kas sinu enesekindlus on suhetest sõltuma hakanud. Kui sa ei ole enda kallal piisavalt tööd teinud, on oht, et valid partnereid vaid selleks, et nende najal end väärtuslikuna tunda. See aga muudab sind halvale kohtlemisele vastuvõtlikumaks, mis omakorda süvendab madalat enesehinnangut. Võta aega ja muuda end vaimselt tugevaks, et sinu enesekindlus ei sõltuks partneri olemasolust.

Ütle lahti mürgistest suhetest

Paljud saboteerivad oma tulevast suhet ainuüksi sellega, et valivad alatasa endale toksilist kaaslast. Analüüsi oma suhete ajalugu ning püüa teada saada, milliste inimeste poole sind tõmbab ja millised mustrid sinu suhetes esile kerkivad. Kas valid kaaslasi, kes toovad sinus välja parima või halvima? Edaspidi vali teadlikult inimesi, kes on avatud ja lahked ning emotsionaalselt intelligentsed.

Harjuta lähedust