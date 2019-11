Uuring: naised vihkavad oma ekse suurema tõenäosusega kui mehed

Nüüd on ajakirjas Social Psychological and Personality Science (isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia) avaldatud uuringus leitud, et see kuidas inimene oma eksi näeb, võib oleneda tema soost. Nimelt selgus, et mehed suhtuvad oma endistesse partneritesse paremini kui naised. Põhjus selle taga võib sind aga üllatada.

Ursula Athenstaedt’i juhitavasse uuringusse kaasati ligi 900 täiskasvanut. Iga osaleja oli oma praeguses heteroseksuaalses suhtes olnud vähemalt neli kuud ja lisaks oli kõikidel ka ekspartner, kellega oldi koos samuti vähemalt neli kuud.

Mis on siis selle taga, et meestel on oma ekside suhtes positiivsem hoiak? Nimelt leidis Athenstaedt ja tema tiim, et naistel on armuellu pragmaatilisem suhtumine, mistõttu on neile olulisem, et suhe oleks pikaajaline ja eksklusiivne. Mehed suhtuvad armastusse veidi mängulisemalt ning seks on nende jaoks eelkõige füüsiline akt, mille eesmärk on rahulduse saamine.

Seega, kui suhe ei ole elukestev, siis naiste silmis on see raisatud aeg. Mehed vaatavad asja hoopis teise pilguga - nende arust oli tegemist seksuaalselt rõõmustava kogemusega, mis vastas nende vajadustele ja ootustele.

Lisaks täheldasid teadlased, et naised süüdistasid suhte purunemises oma eksi suurema tõenäosusega. Naised tõid lahkumineku põhjuseks kõige sagedamini mehe käitumise, samal ajal kui mehed väitsid, et nad ei tea, mis lahkumineku põhjustas.