Õnnelik suhe: teadlaste sõnul peitub saladus just selles

Suhteuurija Jeffrey Halli Kansase ülikoolist huvitas see küsimus lausa sellisel määral, et ta teostas 30 aasta vältel uuringuid 15 000 inimesega, kirjutab GQ.

Jeffrey Halli sõnul ei tähenda see seda, nagu peaks pidevalt otsima vaimukust ja teravat meelt. Kunst olla teravmeelne ja mahlakas ei sõltu teadlase sõnul rahulolust suhtes. Mis tõesti on oluline, on huumor, mis paarid omavahel tekitavad, nagu kirjutatakse lehel Distractify.

Siiski on õnneliku suhte puhul ka tähtis teada, kus on piir — seega punane joon, millest ei tohi üle minna. Hall ütleb: «Agressiivne huumor on igat laadi suhtele halb. Veelgi halvem on aga sedalaadi huumor partnerluses.»