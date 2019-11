Abikaasa tükkideks raiunud mees: tegin seda enesekaitseks, sest naistel on liiga palju õigusi!

57-aastane Goodman Nobadele on esitatud süüdistus mõrvas, pahatahtlikus kallaletungis ning õiglusemõistmise takistamises. Mees end süüdi ei tunnista.

Nobade oli seaduslikult abielus Agnes Msizaga, kes otsis 2016. aasta septembris politseilt mehe eest kaitset, paraku tulutult.

Oma tunnistuses kirjeldab Nobade, et kodutüli sai alguse sellest, et naine hakkas Nobade peale karjuma ning nõudis, et mees ütleks talle, kuhu too minemas on.

Vaidluse ajal märkas mees peeglisse vaadates, et naine läheneb talle selja tagant, nuga paremas käes. Mehel õnnestus ümber pöörates noaotsast haarata, lõigates nii oma väikese sõrme katki. Järgnenud rüseluses märkas mees mingil hetkel verd põrandal. Tunnistuse kohaselt «toimus kõik väga kiiresti» ning mees mõistis, et naine oli pussitada saanud ja oli suremas. Järgnevalt tõmbas Nobade noa naisest välja, koristas kõik ära ning peitis naise surnukehe magamistoa lukustatud ukse taha.

«Siis ma taipasin, et ma võisin ta tappa ja ta on naine ja naistel on liiga palju õigusi. Kui naabrid teada saavad, siis mind tapetakse, aga kui ma politseisse lähen, mind arreteeritakse,» seisab tunnistuses. «Ma mõtlesin ka oma vanusele, et ma olen liiga vana, et vangi minna ja seal surra.»

Pärast rahunemist leidis ta, et peab surnukehast vabanema enne, kui see lagunema hakkab.

Mees tunnistas politseile, et lõikas surnukeha tükkideks, pani tükid mustadesse prügikottidesse ning jaotas kotid linnaosade peale laiali. Samuti tunnistas ta üles kohad, kuhu mäletas kehaosade viimist.

Ühest linnaosast leiti prügikott pea ja jalaga.

Patoloog Jill Roman tunnistas kohtus, et lõigete järgi otsustades tükeldati surnukeha suuremat sorti noaga, mistõttu tuli luudest läbi murdmiseks kasutada palju jõudu. Patoloog ei suutnud tuvastada surma täpset põhjust. Samuti tunnistas ta, et üldjuhul raiutakse surnukehad tükkideks, et varjata surma tegelikku põhjust.

Mitmetest kohtadest, mida Nobade oma tunnistuses nimetas, kehaosi enam ei leitud. Tõenäoliselt tegid oma töö nii loodusjõud kui ka metsloomad.

Sõpradele ja tuttavatele ütles Nobade, et naine oli läinud teise linna matustele ega polnud lähiajal naasmas. Kui aga mehe õetütar Agnese äraoleku vastu suuremat huvi tundma hakkas, andis mees end ise politseile üles.