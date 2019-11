5 nõuannet, et jõulud ei saabuks ootamatult

Mulluse rahaasjade teabekeskuse jõulu-uuringu järgi tunnistas iga viies eestimaalane, et on jätnud kingituste ostmise viimasele hetkele ja teinud seetõttu ebamõistlikke kulutusi. Samas leidis kolmandik vastanutest, et on ka ise saanud kingitusi, mis rõõmu ei valmista.

Selleks, et jõulude ja aastavahetuse pidustused sinu rahakotti auku ei teeks, on mõistlik nendeks juba varakult valmistuda. Rahaasjade teabekeskus toob välja viis soovitust, millele mõelda juba nüüd.

Pane raha kõrvale

Alusta eelmise aasta konto väljavõtte analüüsist, et näha, kui palju sul tegelikult raha seoses pühadega kulus. Seejärel võta paber ja pliiats või Exceli tabel ning pane kirja, kui palju sa kavatsed jõulude ajal kulutada. Sea endale konkreetsed rahalised piirid ja proovi nendest kinni pidada. Hea nipp on avada endale internetipangas eraldi konto ja seada sellele hüüdnimi (nt pühad või kingitused) ning hakata sinna juba varakult raha kõrvale panema.

Mõtle läbi, kellele ja mida kinkida soovid

Rahaasjade teabekeskuse jõulu-uuringute järgi on näha tendentsi, et Eesti pered kulutavad jõulukingitustele üha rohkem raha, kuid kinke tehakse arvuliselt vähem. Kõige sagedamini tehakse kingitusi kolmele-neljale inimesele, kuid palju on ka peresid, kus tehakse viis-kuus kinki. Selleks, et kingituste ostmine nii sulle kui ka rahakotile stressi ei valmistaks, aruta lähedastega, kas kalleid kingitusi on üldse vaja? Võib-olla piisab, kui jõulukinke saavad ainult lapsed või on mõistlik teha loosipakkide süsteem ning leppida kokku kingituse maksumus? Nii saab piirata kingituste arvu ja kulutusi.

Soeta kingitused varakult

Sageli teeme me ebamõistlikke otsuseid just tänu kiirustamisele. Selleks, et vältida detsembris emotsioonioste, alusta juba praegu jõulukinkide varumisega. Tee nimekiri kingitustest, mis sinu lähedastele võiksid rõõmu pakkuda. Ostetud kinkidele tasub alati kaaluda alternatiive: kui sul on aega ja annet, tee kingitused hoopis ise. Ka on väärt idee kinkida asjade asemel hoopis emotsioone. Näiteks minna kogu perega vabaõhumuuseumisse, seiklusparki või kelgutama. Ja miks mitte üldse kingitustest loobuda ja teha kogu perekonna nimel mõnele heategevusorganisatsioonile annetus.

Hinda oma võimeid realistlikult

Enne, kui asud kingitustele kuluvaid summasid planeerima, tee kindlaks oma võimalused. Ära osta kingitusi, mida sa ei saa endale lubada. Krediitkaardi, arvelduskrediidi või väikelaenuga jõuluoste tehes tasub meeles pidada, et tegu on kulutuste edasilükkamisega, mida hiljemalt jaanuaris tuleb hakata tagasi maksma. Pärast pühi võib aga rahaline seis olla tavapärasest kehvem, mistõttu tasub laenuraha kasutamine hoolega läbi mõelda.

Vaata üle oma boonuspunktid