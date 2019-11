6 vihjet, millega säästad 40 000 eurot aastas

Väljas söömine ja söögi kojutellimine on pikapeale rahakotile üsna kurnav. Kui teed kodus süüa, siis hoiad kokku ja toitud reeglina ka tervislikumalt. Kui sa veel plaani järgi teed, et midagi ei peaks ära viskama, hoiad veelgi rohkem kokku.

Mida sul tegelikult on vaja? Me tahame, et meil oleks palju asju, mille otsa argipäeval koperdada. Kuid kas meil on neid tegelikult vaja?