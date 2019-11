12 põhjust, miks mees oma naist petab

Petmisele ning seksuaalsele sundkäitumisele spetsialiseerunud Ameerika psühholoog Robert Weiss on Psyhology Today lehel teinud lühikese kokkuvõtte sellest, miks mehed oma naisi petavad.

Weiss on viimased kolme aastakümne jooksul teinud tööd paaridega, kus üks osapooltest on suhtes olnud truudusetu. Nõnda on ta pika karjääri jooksul kuulnud meestelt mitmeid põhjendusi, vabandusi ning viise, kuidas mehed oma petmist õigustavad.

Esmalt toob Weiss välja selle, et enamik mehi peavad petmist ainsaks loogiliseks lahenduseks nende suhte- ja eluprobleemidele. Petmist õigustavad nad selliste väidetega nagu: «iga mees tahab teise naisega magada ja kui võimalus tekib, ta teeb seda» või «ma saadan ainult seksikaid sõnumeid ja flirdin, mis selles halba on? Ma ei saa nendega kokku. See on kõigest mäng.»

Weiss põhjendab, et see on põhimõtteliselt «eitamine», kus mehed valetavad iseendale ning peavad endi küsitavat käitumist normaalseks. Küsimuse «miks mehed oma naisi petavad» toob Weiss vastuseks kaksteist põhjust.

Mees naist petmas. Pilt on illustratiivne. FOTO: Antonio Guillen Fernández/PantherMedia / Scanpix

EBAKÜPSUS

Kui tal ei ole püsisuhte kogemust või ta ei saa piisavalt hästi aru, et petmisel on vältimatud tagajärjed (näiteks partnerile haiget tegemine), siis ta võib arvata, et petmine on täiesti normaalne. Ta peab monogaamiat lihtsalt «jopeks», mida ta saab ära võtta ja selga panna vastavalt olukorrale.

TEISED PROBLEEMID

Tal võivad olla probleemid alkoholiga või narkootikumidega, mis mõjutavad teda otsuste tegemisel ja põhjustavad kahetsusväärseid seksuaalseid tegusid. Ta võib olla ka seksisõltlane, kes toidab ajendatult oma seksuaalfantaasiaid, et tuimestada ja vältida elu.

EBAKINDLUS

Ta tunneb, et ei ole piisavalt noor või vana, kena, rikas, tark jms. Väga suurel arvul meestel, kes petavad, on mingil määral keskeakriis. Oma ego tugevdamiseks otsib ta teistelt naistelt kinnitust, et ta on vääriline, teda tahetakse ja ihaldatakse.

SEE ON LÄBI #1

Ta tahab oma suhet lõpetada, aga selle asemel, et tunnistada oma naisele, et ta ei ole õnnelik ja tahab suhte lõpetada, ta hoopis petab. Lõpuks sunnib ta naise olukorda, kus tema jätab ise mehe maha.

Mees pettis naist. Pilt on illustratiivne. FOTO: Antonio Guillen Fernández/PantherMedia / Scanpix

SEE ON LÄBI #2

Ta tahab lõpetada oma praegust suhet, aga mitte enne, kui tal on uus varnast võtta. Seega ehitab ta oma järgmise suhte vundamenti enne, kui ta oma kestva suhte lõpetab.

VÄHE MEESSOOST SÕPRU

Ta alahindas toetavate messoost sõprade vajadust eeldades, et tema naine suudab rahuldada kõik tema sotsiaalsed ning emotsionaalsed vajadused. Kui naine selles osas vältimatult ebaõnnestub otsib ta rahuldust mujalt.

TUNNETE SEGADUS