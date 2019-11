Just seepärast ei peaks sa prilllauda paberiga polsterdama

Kas prilllaual pesitsevad mikroobid ja pisikud? Vastus on jaa ja ei. On võimalik, et tualetipoti istmelaual varitsevad haigustekitajad nagu näiteks kolibakterid. Siiski ei suuda nad prilllaua kuju ja sileda pealispinna tõttu seal püsida ja sealt kanduvad nad vaid väga üksikutel juhtudel üle. Meie nahk tagumikul ja jalgadel moodustab omalaadi kaitsekihi ja haigustekitajad ei suuda, kui just nahk pole vigastatud, läbi tungida.

Aga tagasi prilllaua ja küsimuse juurde: kas sellest on siis mingit kasu, kui katad paberitega prilllaua kinni? Ei, see ei anna midagi ja on lausa kahjulik, kirjutab Freundin. Miks? Sest klosetipoti loputamisel kanduvad pisikud tervesse ruumi ja ühtlasi ka tualettpaberile. See on tänu oma karedale pealispinnale tõeline pisikumagnet. Paber on seega saastunud ilmselt juba enne, kui sa ta prilllauale asetad. Selle vastu aitab see, et prillaua kaas tuleks alati enne loputamist sulgeda, et nii palju pisikuid loputamise ajal õhku ei satuks. Seda ei saa muidugi avalikus käimlas kahjuks kontrollida.