Nii saad tualetti puhastada ilma suurema vaevata

Tualeti puhastamine pole kunagi just mingi unelmate töö, aga tegemata ka jätta ei saa. Paraku jäävad mõnikord isegi pärast puhastamist veel mustusejäägid tualetipotti pidama. Nendest lahtisaamiseks on olemas üks väga kasulik abiline: pesupulber. Lisa pool tassitäit valge pesu pesupulbrit tualetipotti, lase sellel 15 minutit toimida ja hõõru siis tugevasti tualetiharjaga. Ootamatult kergesti on kõik säravpuhas ja igasugused jäägid eemaldatud.