8 stiiliviga, mis muudavad su väljanägemise lohakaks

1. Triikimata riided

Triikimine ei ole tõesti igaühe lemmiktegevus, ometi tasub see end ära. Sest kortsus riided jätavad kiiresti lohaka mulje. Eriti mis puudutab särke ja pluuse.

2. Kreemjad särgid

Siin oleneb kõik materjalist. Kreemjas siidipluus võib väga šikk välja näha, ent sama värvi T-särk tundub olevat kolletunud ja määrdunud.

3. Patsikumm randmel

On muidugi ääretult praktiline, kui ta on sul käepärast. Kodus ei ole see muidugi probleem, ent tööl või üritusel olgu juuksekumm kas peas või kotis.

4. Koorunud küünelakk

Eriti habraste küünte puhul juhtub see pea märkamatult, et lakk hakkab kooruma juba väga väikese aja järel. Kui see juhtub, laki küüs kas kohe üle või eemalda lakk tervenisti kõigilt küüntelt ja alusta otsast peale.

5. Liiga pikad püksid

Just laiade pükste puhul on ülimalt tähtis, et nad istuksid hästi. Pikkus on kõige tähtsam ja see peaks täpselt sobituma jalapikkusega. Püksid, mis on liiga pikad ja viskavad kortse labajalale, mõjuvad korratult.

Kui sul on poest õigete pükste leidmisega raskusi, investeeri õmblejasse. Mõnedes poodides pakutakse ka rätsepateenust.

6. Luitunud või värvi andnud riided

Tume sokk valges pesus on teada-tuntud klassik: kõik riided saavad hoobilt tumeda varjundi. Mõnikord võib saada isegi probleemile lahenduse, kui riideid pleegitusvahendiga töödelda, aga kui ei õnnestu, pole parata — tuleb ette võtta tee taaskasutusse. Sest seda märkab kohe, kui sa kannad värviandnud või luitunud riideid.

7. Liiga palju kotte

Käekott, riidest ostukott ja võib-olla veel mõni kilekott: isegi kui sul on vaja palju asju transportida, oleks targem sellisena kontorisse mitte ilmuda. Hangi endale tööleminekuks selline kott, mis on piisavalt suur, et mahutada nii tööasjad kui ka näiteks karbitäis kaasapakitud lõunasööki.

8. Ebemed riietel